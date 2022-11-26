Avcılar’da yol çöktü! İçine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Lale Sokak'ta meydana geldi. Bir şirkete ait Hıdır Emretaş yönetimindeki 34 EIJ 347 plakalı hafif ticari araç, sipariş edilen bir ürünü teslim etmek üzere yolun sağına yanaşmak istedi. Ancak, aracın ön lastikleri çöken yola girdi. Sürücü kolundan yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolun çöktüğü sokata yaşayan vatandaşlar yolda kireçtaşı kullanıldığını yağmurla birlikte çözülüp çökmenin meydana geldiğini söylediler.