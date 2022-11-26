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Giriş Tarihi: 26.11.2022 18:01 Son Güncelleme: 26.11.2022 18:32

Avcılar'da yol çöktü! İçine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binanın önündeki yolda çökme meydana geldi. Ön lastikleri çukura düşen aracın sürücüsü Murat Kölük kolundan yaralanarak hastanelik oldu.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Avcılar’da yol çöktü! İçine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Lale Sokak'ta meydana geldi. Bir şirkete ait Hıdır Emretaş yönetimindeki 34 EIJ 347 plakalı hafif ticari araç, sipariş edilen bir ürünü teslim etmek üzere yolun sağına yanaşmak istedi. Ancak, aracın ön lastikleri çöken yola girdi. Sürücü kolundan yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolun çöktüğü sokata yaşayan vatandaşlar yolda kireçtaşı kullanıldığını yağmurla birlikte çözülüp çökmenin meydana geldiğini söylediler.

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Avcılar'da yol çöktü! İçine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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