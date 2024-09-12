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Giriş Tarihi: 12.9.2024 06:24

Avcılar'da yoldan karşıya geçmeye çalışan yaya feci şekilde can verdi

Avcılar'da korkuluklardan atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İHA
Avcılar’da yoldan karşıya geçmeye çalışan yaya feci şekilde can verdi
Kaza, saat 01.00 sıralarında Avcılar Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, demir korkuluklardan atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Aganazar Kulyyev'e (33), seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kulyyev yolda metrelerce sürüklenirken kazaya karışan sürücü, otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilin çarptığı Kulyyev'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı yolda uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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Avcılar'da yoldan karşıya geçmeye çalışan yaya feci şekilde can verdi
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