Avcılar’da yollar göle döndü: İşyerlerine su bastı

İstanbul Avcılar'da sabah saatlerinde bastıran yağmur Yeşilkent Mahallesi'nde bazı yolların göle dönmesine neden oldu. Yol tamamen su ile kaplanırken buradan geçmeye çalışan araçlar mahsur kaldı. Yolda mahsur kalanların kurtarılabilmesi için itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibi yolda mahsur kalan araçları kurtardı. Yol kenarındaki fırının içi de su doldu. Su basması sonucu işlettiği ekmek fırınında yaklaşık 50 bin TL tutarında zararı oluştuğunu belirten Mehmet Nuri Bozkuş, her yağış ardından yolun üç tarafından akan suyun işyerine girdiğini, Avcılar Belediyesi'ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dereye bağlanan noktadaki borunun çok küçük olduğunu defalarca söylemelerine rağmen sonucun değişmediğini öne sürdü. Bölgede bulunan bazı işyeri sahipleri de mallarının her yağışta olduğu için bugün de su altında kaldığını belirtti.