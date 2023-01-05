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Giriş Tarihi: 5.1.2023 16:26

Avcılar'da zincirleme kaza

Avcılar'da önündeki araca çarpmamak için aniden fren yapan sürücünün kullandığı otomobile, arkadan gelen diğer otomobiller çarptı. 5 aracın karıştığı kazanın yakınlarında yarım saat sonra başka bir kaza meydana geldi. Her iki kazada da yaralanan olmadı.

DHA
Avcılar’da zincirleme kaza

Avcılar D-100 Karayolu'nda saat 14.00 sıralarında Küçükçekmece yönüne giden 34 DGZ 73 plakalı otomobilin sürücüsü, önündeki araca çarpmamak için aniden frene bastı. Bunun üzerine arkasından gelen araçlar, duramayarak birbirlerine çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle, trafikte uzun süre aksama yaşandı. Kazadan ortalama yarım saat sonra, yaklaşık 150 metre ileride başka bir kaza meydana geldi. 68 ABJ 524 plakalı otomobilin sürücüsü, kendisini başka bir otomobil sürücüsü sıkıştırınca direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Şans eseri yaşanan her iki kazada da yaralanan olmadı.

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Avcılar'da zincirleme kaza
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