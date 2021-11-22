Avcılar’daki aile faciasının detayları ortaya çıktı! “Hem beni hem oğlumu öldürecekti”

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Üner Sokak'taki beş katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen, Hasan Akay eve geldiğinde daha öncede defalarca kıskançlık krizi yüzünden tartışma yaşadığı eşiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre eşine; "sen beni aldatıyorsun, sende o potansiyel var" dediği ve bunun üzerine ikili arasında tartışma alevlendi. Hasan Akay iddiaya göre evdeki tineri yatak odasından salona kadar döktü ardından evi ateşe verdi.





ÇOCUĞU VE KARISI EVDEYKEN TİNER DÖKÜP ATEŞE VERDİ



Çocuğu ve karısı içerideyken evi ateşe veren adam eline aldığı silahla karısının üzerine yürüdü ve seni nerenden vurayım dedi. Yıllarca kocasından şiddet gören ve engelli çocuğu için aile birliği bozulmasın diye bu duruma katlanan Merve Akay o gün kocasına ilk kez karşı geldi ve silahı elinden almak için hamle yaptı. İkili arasında yaşanan boğuşma sırasında silah birden ateş aldı ve Hasan Akay olay yerinde hayatını kaybetti.





KOMŞULAR BALKONDAN KURTARDI



Yanan evin içerisinde kalan Merve Akay hemen zihinsel ve bedensel engelli olan oğlunu kucağına alıp balkona çıktı. Balkondan komşularından yardım istedi. Kısa sürede müdahale eden komşuları sayesinde balkondan kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, Hasan Akay'ın cesedini evden dışarı çıkardı ceset adli tıpa gönderildi.



"BENİ VE OĞLUMU ÖLDÜRECEKTİ"



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Merve Akay emniyette verdiği ifadesinde yaşananları tek tek anlattı. "Beni defalarca dövdü. İşi yok çalışmıyor, benim evde yapıp sattığım yemeklerin parasıyla oğluma bakacağına alkol alıp beni dövüyordu. Olay günü eve tiner döküp yaktı beni silahla vuracağını söyledi. Nerenden vurayım diye sordu. Bende ilk kez karşılık verdim beni ve oğlumu öldürecekti. Boğuşma oldu silah patladı. Nasıl oldu bilmiyorum. Sonra oğlumu alıp balkona çıktım. Komşular bizi yangından kurtardı" dediği öne sürüldü.





HAZİRAN AYINDA KOCASI KOLUNU KIRMIŞ



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından şüpheli Merve Akay adliyeye sevk edildi. Öte yandan Merve Akay'ın Haziran ayında eşindne şiddet gördüğü kolu kırıldığı için eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldığı ve karar bitince tekrar bir arada yaşamaya başladıkları öğrenildi.



SOSYAL MEDYADAN HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI



Cinayet şüphelisi Merve Betül Akay'ın evde yemek yaparak sosyal medya hesabı üzerinden satış yaptığı, böylece oğlunun tedavi giderlerini karşılamaya çalıştığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabında yaptığı yemeklerin tanıtımını yaparken, birçok ünlü isme de ulaşan Akay'ın bir süre önce paylaştığı videoda oğlunun tedavisi için gereken 700 bin TL'yi bulan parayı toplayabilmesi için İstanbul Valiliği'nin kendisine izin verdiğini dile getirdi. Akay, asıl mesleğinin bilgisayar öğretmenliği olduğunu, oğlunun erken doğum sonucu dünyaya geldiğini, bir süre kuvözde kaldığı, ardından zihinsel ve bedensel engelli olduğu 'Lennox-Gastaut sendromu (LGS)' teşhisi konulduğu ayrıca beyninde sıvı toplandığını anlatmıştı. Eşi ile bir süre sıkıntı yaşadıklarını, Avcılar'a taşındıktan sonra yemek yaparak geçimlerini ve oğlunun tedavisini sağlamaya çalıştığını anlatan Merve Betül Akay, kendisinin bu süreçte lösemiye yakalandığını, eşine de kanser teşhisi konulduğunu dile getirmişti.