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Giriş Tarihi: 10.7.2023 13:00

Avizedeki uyuşturucularla suçüstü yakalandılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; iki uyuşturucu madde satıcısını avizenin içerisine sakladıkları uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
Avizedeki uyuşturucularla suçüstü yakalandılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı olan Güneşli Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. Ü.Ö. ve M.K. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Suçüstü yakalanan iki suç ortağının uyuşturucu maddeleri avize içerisinde özel olarak tasarlanmış bir ampulün içerisine sakladıkları belirlendi. Adreste yapılan aramalarda kısaca "MET" olarak adlandırılan 680 gram Metamfetamin maddesi, 40 adet satışa hazır halde toplamda 27 gram Metamfetamin maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan iki adet cep telefonu ele geçirildi. İki suç ortağı da yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Avizedeki uyuşturucularla suçüstü yakalandılar
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