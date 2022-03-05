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Giriş Tarihi: 5.3.2022 22:28

Avladığı ördeğin peşinden giden avcı hayatını kaybetti

DHA
Avladığı ördeğin peşinden giden avcı hayatını kaybetti

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde avladıkları ördeğin peşinden Gerede Çayı'na giren Muzaffer Z. (51) akıntıya kapılıp boğuldu

Olay, öğle saatlerinde Dodurga köyü yakınında meydana geldi. Muzaffer Z. ile 2 arkadaşı, avlanmak için Zonguldak'tan Çankırı'nın Çerkeş ilçesine geldi.

Av tüfeği ile vurdukları ördeğin Gerede Çayı'na düşmesi üzerine Muzaffer Z., ördeği almak için suya girdi. Akar suyun şiddetiyle dengesini kaybeden Muzaffer Z. akıntıya kapılıp bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çay içerisinde ve etrafında yapılan arama sonucunda Muzaffer Z.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Muzaffer Z.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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Avladığı ördeğin peşinden giden avcı hayatını kaybetti
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