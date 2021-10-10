İstanbul'da bulunan iki ayrı alışveriş merkezinden müşterilere ait çantaları çalan biri 15, diğeri 16 yaşındaki iki genç kız, güvenlik güçlerinin araştırması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

AVM faresi iki küçük hırsız yakalandı | Video

Hırsızlığın ilki Bakırköy'de bir AVM'de gerçekleşti. Çantasını bebek arabasına bırakan annenin bir anlık boşluğundan faydalanan hırsızlar, bebek arabasındaki çantayı alarak hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldılar. İçinde 5 bin Türk lirası ve 800 Amerikan doları para, cep telefonu ve kredi kartları olan çantasını bulamayan anne, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Diğer hırsızlık olayı ise yine aynı AVM içinde bulunan bir pastanede meydana geldi. Bir şeyler yemek için oturduğu pastanede sandalyeye çantasını asan kadın müşteri, sohbete daldı. Bu sırada kalabalıktan faydalanan küçük hırsızlar, içinde 200 Amerikan doları para, 300 dolar değerinde güneş gözlüğü, cep telefonu, kulaklık, banka kartı ve pasaport bulunan 150 Amerikan doları değerindeki çantayı alıp uzaklaştı. Çantasının olmadığını fark eden müşteri de durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İstanbul Emniyeti'nin titiz araştırmaları sonucunda n Ş.E. (15) ve S.E. (16) yakalandı.

Öte yandan Eyüp Sultan ilçesine bağlı Alibeyköy mahallesindeki bir kargo firmasına ait iş yerinden içinde 50 bin Türk lirası değerinde bilgisayar ekran kartı bulunan koliyi çalan E.D. de Emniyet'in özenli çalışmasıyla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.