AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!

'ELİNİ BIRAKMIYOR'

İsmini vermek istemeyen iki kadın GÜNAYDIN'a şu açıklamayı yaptı: "Selami Şahin her gün bize ya da yoldan geçen herhangi bir kadına elini uzatıp tanışıyor. Ama elinizi bir türlü bırakmıyor.

Ofisine kahve içmeye davet ediyor, garip tekliflerde bulunuyor. Bu durumdan bıktık usandık, rahatsızız!"

Şahin, 38 yıllık mutlu evliliği biliniyor.

1985 yılında evlenen sanatçının üç çocuğu var.