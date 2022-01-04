AVM ortasında anneye iğrenç saldırı! 6 yaşındaki oğlunun gözleri önünde saldırdı

Olay Eyüpsultan'da bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki Dağatar, 6 yaşındaki minik oğlu Y.E.T.'yi görmek için boşanma aşamasında olduğu 34 yaşındaki 8 yıllık kocası Ertuğrul T. ile buluştu. İddiaya göre Ertuğrul T. aradan geçen 15 dakikanın ardından görüşmeye son vermek istedi. Uzun süredir oğlunu göremeyen kadınla kocası arasında sözlü tartışma çıktı, Dağatar elinde tuttuğu bardağın içindeki suyu Ertuğrul T.'nin yüzüne fırlattı. Bunun üzerine kendini kaybeden adam, 6 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşine saldırmaya başladı. Aldığı darbelerin ardından yere yığılan kadın, çevredekilerin olaya müdahale etmesiyle kurtuldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli koca emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
EVLAT ÖZLEMİ 15 DAKİKAYA SIĞMADI
Yaşadığı dehşeti anlatan anne Elif Dağatar "Boşanma kararından sonra oğlumuz onunla birlikte kalmaya başladı. Ben de uzun süredir oğlumu göremiyordum, eşim oğlumu göstereceğini söyleyerek beni çağırdı. AVM'de buluştuk, 15 dakika sonra kalkmak istedi. Ben biraz daha fazla vakit geçirebilmek için oğlumu kendime doğru çektim, küfür etmeye başladı. Ben de yüzüne bardaktaki suyu attım. Oğlumun gözleri önünde koskoca AVM ortasında bir anda saldırmaya başladı, yere düştüm buna rağmen defalarca vurmaya devam etti. Yerden kalkmama bile izin vermedi" diye konuştu.
"PARANOYAK OLDUM"
Dağatar "Çevredekiler duruma müdahale edince kurtulabildim. Polise gittim şikayetçi oldum, gözaltına alındı. İfadesini verdikten sonra serbest bırakıldı. Daha önce de uzaklaştırma kararını ihlal etmişti. Adam kural tanımıyor. Artık paranoyak oldum. Öfke kontrolü olmayan birisi. Nereden çıkacak da saldıracak diye hep gözüm etrafta. Yanımdan geçen her arabaya ve insana acaba bana bir şey mi olacak diye bakıyorum artık" dedi.