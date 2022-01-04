AVM ortasında anneye iğrenç saldırı! 6 yaşındaki oğlunun gözleri önünde saldırdı

EVLAT ÖZLEMİ 15 DAKİKAYA SIĞMADI

Yaşadığı dehşeti anlatan anne Elif Dağatar "Boşanma kararından sonra oğlumuz onunla birlikte kalmaya başladı. Ben de uzun süredir oğlumu göremiyordum, eşim oğlumu göstereceğini söyleyerek beni çağırdı. AVM'de buluştuk, 15 dakika sonra kalkmak istedi. Ben biraz daha fazla vakit geçirebilmek için oğlumu kendime doğru çektim, küfür etmeye başladı. Ben de yüzüne bardaktaki suyu attım. Oğlumun gözleri önünde koskoca AVM ortasında bir anda saldırmaya başladı, yere düştüm buna rağmen defalarca vurmaya devam etti. Yerden kalkmama bile izin vermedi" diye konuştu.