AVM otoparkında sevgilisini öldürüp intihar etmişti... Korkunç olaydan önce bu mektubu bırakmış

Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Murat Bayırköylü'nün annesinin hakim İsmihan Boza, babasının ise Bakırköy Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü olduğu belirtildi. Murat Bayırköylü'nün olayı gerçekleştirmeden önce bir mektup bıraktığı mektupta ise, "Önce kendimi öldürücektim. Sonra Yağmuru da öldürme kararı verdim" diye yazdığı tespit edildi.