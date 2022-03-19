Haberler Yaşam Haberleri AVM otoparkında sevgilisini öldürüp intihar etmişti... Korkunç olaydan önce bu mektubu bırakmış
Giriş Tarihi: 19.3.2022 15:18 Son Güncelleme: 19.3.2022 16:32

AVM otoparkında sevgilisini öldürüp intihar etmişti... Korkunç olaydan önce bu mektubu bırakmış

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
AVM otoparkında sevgilisini öldürüp intihar etmişti... Korkunç olaydan önce bu mektubu bırakmış

Bakırköy'de bir AVM'nin otoparkında gerçekleşen korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bakırköy'de kız arkadaşını öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar eden hukuk fakültesi öğrencisi Murat Bayırköylü'nün annesinin hakim babasının ise başsavcı yardımcısı olduğu öğrenildi. Ayrıca Bayırköylü'nün olayı gerçekleştirmeden önce bir mektup yazdığı öğrenildi. Mektup'ta 'Önce intihar edecektim fakat sonradan Yağmur'u da öldürmeye karar verdim' diye yazdığı tespit edildi.

Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i (21) öldüren Murat Bayırköylü'nün (21) annesinin hakim, babasının ise başsavcı vekili olan hukuk fakültesi öğrencisi olduğu kaydedildi.

Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında akşam saatlerinde meydana gelen olayda Hukuk fakültesi öğrencisi olan Murat Bayırköylü, otoparkta tartıştığı eski sevgilisi Yağmur Sönmez'e tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti.

Olaydan sonra hayatını kaybeden Yağmur Sönmez ile Murat Bayırköylü Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Murat Bayırköylü'nün annesinin hakim İsmihan Boza, babasının ise Bakırköy Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü olduğu belirtildi. Murat Bayırköylü'nün olayı gerçekleştirmeden önce bir mektup bıraktığı mektupta ise, "Önce kendimi öldürücektim. Sonra Yağmuru da öldürme kararı verdim" diye yazdığı tespit edildi.

Bir süre önce boşanan çiftin tek çocuğu olduğu belirtilen Murat Bayırköylü'nün İzmir'de toprağa verileceği kaydedildi. Yağmur Sönmez'in yakınları ise cenazeyi almak için Adlı Tıp Kurumu'na gelerek işlemlere başladılar.

AVM'de korkunç son! Sevgilisini öldürüp intihar etti

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AVM otoparkında sevgilisini öldürüp intihar etmişti... Korkunç olaydan önce bu mektubu bırakmış
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