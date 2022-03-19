AVM otoparkında sevgilisini öldürüp intihar etmişti... Korkunç olaydan önce bu mektubu bırakmış

Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i (21) öldüren Murat Bayırköylü'nün (21) annesinin hakim, babasının ise başsavcı vekili olan hukuk fakültesi öğrencisi olduğu kaydedildi.
Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında akşam saatlerinde meydana gelen olayda Hukuk fakültesi öğrencisi olan Murat Bayırköylü, otoparkta tartıştığı eski sevgilisi Yağmur Sönmez'e tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti.
Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Murat Bayırköylü'nün annesinin hakim İsmihan Boza, babasının ise Bakırköy Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü olduğu belirtildi. Murat Bayırköylü'nün olayı gerçekleştirmeden önce bir mektup bıraktığı mektupta ise, "Önce kendimi öldürücektim. Sonra Yağmuru da öldürme kararı verdim" diye yazdığı tespit edildi.
Bir süre önce boşanan çiftin tek çocuğu olduğu belirtilen Murat Bayırköylü'nün İzmir'de toprağa verileceği kaydedildi. Yağmur Sönmez'in yakınları ise cenazeyi almak için Adlı Tıp Kurumu'na gelerek işlemlere başladılar.AVM'de korkunç son! Sevgilisini öldürüp intihar etti