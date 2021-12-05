AVM savaş alanına döndü! İki grubun kavgasında masa ve sandalyeler havada uçtu

MASA VE SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Yaşanan tartışmanın ardından AVM'den ayrılan müşteriler daha kalabalık şekilde geri geldi. Polis ekiplerinin de bulunduğu alanda işyeri sahibi ile bir süre konuşan grup, daha sonra tekme ve yumruklarla şahsa saldırdı.