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Giriş Tarihi: 16.2.2022 10:24 Son Güncelleme: 16.2.2022 10:55

AVM’de 3 küçük hırsız! Perdeleme taktiğiyle çaldılar

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
AVM’de 3 küçük hırsız! Perdeleme taktiğiyle çaldılar

İstanbul’da bir alışveriş merkezine dadanan 3 küçük hırsız, girdikleri mağazalarda dalgınlıklarından faydalandıkları müşterilerin çanta ve cep telefonunu çaldı. Soygunun ardından kayıplara karışan küçük hırsızları ise güvenlik kamera kayıtları ele verdi. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, küçük hırsızları gözaltına alırken çalınan cep telefonunu ise sahibine teslim etti. 3 küçük kız, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. 3 küçük kız çocuğu, mağazalarda alışveriş yapmakta olan müşterileri hedefine aldı. Mağazadaki ürünlerle ilgilenen müşterilerin dalgınlıklarından faydalanan küçük hırsızlar, bir kişinin çantasını bir kişinin ise cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği görüntülerde, 3 hırsızdan ikisinin hedefine aldıkları kişinin görüş açısını kapattığı, birinin ise çantayı ve cep telefonunu çaldığı ortaya çıktı. Kısa süre sonra soyulduklarını anlayan müşteriler polise ihbarda bulundu.

AVM’de müşterilerin eşyalarını çalan çocuk hırsızlar kamerada | Video

SERBEST BIRAKILDILAR

Çalıntı ihbarlarının ardından çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak kimliklerini tespit ettiği 3 küçük kız çocuğunu yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı cep telefon sahibine teslim edilirken, şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 hırsız adli makamlarca serbest bırakıldı.

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AVM’de 3 küçük hırsız! Perdeleme taktiğiyle çaldılar
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