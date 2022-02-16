AVM’de 3 küçük hırsız! Perdeleme taktiğiyle çaldılar

Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. 3 küçük kız çocuğu, mağazalarda alışveriş yapmakta olan müşterileri hedefine aldı. Mağazadaki ürünlerle ilgilenen müşterilerin dalgınlıklarından faydalanan küçük hırsızlar, bir kişinin çantasını bir kişinin ise cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği görüntülerde, 3 hırsızdan ikisinin hedefine aldıkları kişinin görüş açısını kapattığı, birinin ise çantayı ve cep telefonunu çaldığı ortaya çıktı. Kısa süre sonra soyulduklarını anlayan müşteriler polise ihbarda bulundu.

AVM’de müşterilerin eşyalarını çalan çocuk hırsızlar kamerada | Video

SERBEST BIRAKILDILAR



Çalıntı ihbarlarının ardından çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak kimliklerini tespit ettiği 3 küçük kız çocuğunu yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı cep telefon sahibine teslim edilirken, şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 hırsız adli makamlarca serbest bırakıldı.