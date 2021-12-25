AVM’de bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan şahıs tutuklandı

Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.N'nin bir alışveriş merkezinde kaybettiği kredi kartından 4 farklı iş yerinde alışveriş yapılması üzerine çalışma başlattı.Alışveriş Merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinden kredi kartını bulan Filistin uyruklu O.A'nın, bununla alışveriş yaptığını belirledi.
Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli yakalandı | Video
Tespit edilen adresinde yakalanan şüpheli O.A. kredi kartını yerde bulduğunu ve alışveriş yaptığını söyledi. O.A. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.