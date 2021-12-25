Haberler Yaşam Haberleri AVM’de bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan şahıs tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.12.2021 13:08 Son Güncelleme: 25.12.2021 13:24

AVM’de bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan şahıs tutuklandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
AVM’de bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan şahıs tutuklandı

İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinde O.A.. isimli şahıs yerde bulduğunu söylediği kredi kartını4 ayrı farklı işyerinde kullanıp alış veriş yapan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.N'nin bir alışveriş merkezinde kaybettiği kredi kartından 4 farklı iş yerinde alışveriş yapılması üzerine çalışma başlattı.Alışveriş Merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinden kredi kartını bulan Filistin uyruklu O.A'nın, bununla alışveriş yaptığını belirledi.

Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli yakalandı | Video

Tespit edilen adresinde yakalanan şüpheli O.A. kredi kartını yerde bulduğunu ve alışveriş yaptığını söyledi. O.A. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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AVM’de bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan şahıs tutuklandı
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