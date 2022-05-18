AVM’de cep telefonunun çalınma anı kamerada

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesinde bulunan bir alışveriş merkezinin yemek katında masada oturan iki kadın, bir süre sonra kalkıp ayrıldı. Bu esnada kadınlardan biri masada cep telefonunu unuttu.
Daha sonra geri gelen kadınların cep telefonunu masada görmemesi zerine iş yerine ait güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde, üç kişinin masanın yanında geçerken unutulan cep telefonunu fark ettiği ve bir süre bakarak kendi aralarında konuştukları görüldü.
Bunun üzerine Şişli Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine giden cep telefonu sahibi şikayetçi oldu. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkâlini ve kimliğini belirledi.
Kimlikleri belirlenen, olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen Ö.T. ile yanında bulunan Ü.B. isimli kişiler yakalandı. Ö.T.'den alınan cep telefonu ise sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.
Şişli’de masanın üzerindeki cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı | Video