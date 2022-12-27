Haberler Yaşam Haberleri AVM’de korkunç olay! Mağaza müdürü kadın merdiven boşluğuna düşerek öldü
Giriş Tarihi: 27.12.2022 15:56 Son Güncelleme: 27.12.2022 16:06

AVM’de korkunç olay! Mağaza müdürü kadın merdiven boşluğuna düşerek öldü

İzmir’in Balçova ilçesindeki AVM’nin içindeki mağazada müdürlük yapan bir çocuk annesi 48 yaşındaki Cemalifer Kızgınoğlu, 1'inci katındaki merdiven boşluğundan eksi 2'nci kata düştü. Kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
AVM’de korkunç olay! Mağaza müdürü kadın merdiven boşluğuna düşerek öldü

İzmir'in Balçova ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki alışveriş merkezindeki tekstil ve ev eşyaları ürünleri satışı yapılan mağazanın müdürü Cemalifer Kızgınoğlu, dün saat 09.30'da dengesini kaybedip, 1'inci kattan merdiven boşluğundan eksi 2'nci kattaki otoparkta beton zemine düştü. Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, AVM'de olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Kızgınoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kızgınoğlu'nun cesedi, olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kızgınoğlu'nun ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

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AVM’de korkunç olay! Mağaza müdürü kadın merdiven boşluğuna düşerek öldü
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