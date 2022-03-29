AVM’de ‘korsan’ diş standı

Bahçelievler'de bir AVM'de doktor olmayan kişiler tarafından açılan diş bakım standında diş beyazlatma, diş temizliği yapıldığı ortaya çıktı. Uygulamaya tepki gösteren diş hekimliği son sınıf öğrencisi, çalışanların saldırısına uğradı. AVM'de verilen skandal hizmetin videosunu paylaşan diş hekimliği öğrencisi '@bizeynepvarmis' isimli Twitter kullanıcısı, yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı: "Bahçelievler'de bir AVM'den alışveriş yaparken standlardan birinde çat pat Türkçeyle 'Diş temizliği, beyazlatma yapalım' denildiğini duydum. 'Burada mı yapıyorsunuz?' diye sordum, 'Evet, 80 lira' dedi. 'Doktor musunuz, çalışma izniniz var mi?' deyince gerildi. Bu arada başka biri geldi ve annem ile beni iterek bağırmaya başladı. Telefonumu elimden alıp üzerimize yürüdü. Lübnanlı olduğunu öğrendiğim bu kişiler ülkemde bana nasıl saldırıyor? AVM yönetimi buna nasıl izin veriyor? Halk sağlığıyla oynamak bu kadar kolay mı?"