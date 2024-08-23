3 kadın AVM’de öyle şeyler yaptı ki: Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti!

İstanbul Beyoğlu'nda 18 Ağustos Pazar günü Beyoğlu'nda bulunan bir AVM'nin içerisindeki mağazada meydana geldi. Bahreyn uyruklu Noof Muhamed A. Salman isimli kadın turist, alışveriş yaptığı esnada çantasını bebek arabasına bıraktı.
ÜÇÜ DE GÖZALTINA ALINDI
Alışveriş bahanesiyle mağazaya giren Sultan Özmut (33), Yağmur Özmut (24) ve Gül Titizler (24) isimli çarşaflı 3 kadın ellerindeki tişörtle kamufle ettikleri çantayı bebek arabasından çaldı.
YÜZLERCE HIRSIZLIK KAYDI
Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliğine bağlı ekipler şüpheli 3 kadını taksiye binerek kaçmak istedikleri esnada yakaladı. Yaptıkları incelemenin ardından çantanın Bahreynli turiste ait olduğunu tespit etti. Turist kadının şikayetçi olması üzerine şüpheli 3 kadın gözaltına alındı.