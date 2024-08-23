3 kadın AVM’de öyle şeyler yaptı ki: Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti!

YÜZLERCE HIRSIZLIK KAYDI

Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliğine bağlı ekipler şüpheli 3 kadını taksiye binerek kaçmak istedikleri esnada yakaladı. Yaptıkları incelemenin ardından çantanın Bahreynli turiste ait olduğunu tespit etti. Turist kadının şikayetçi olması üzerine şüpheli 3 kadın gözaltına alındı.