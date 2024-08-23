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Giriş Tarihi: 23.8.2024 14:08 Son Güncelleme: 23.8.2024 14:34

3 kadın AVM'de öyle şeyler yaptı ki: Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti!

İstanbul Beyoğlu’nda AVM içerisindeki mağazaya giren 3 kadın, turistin çantasını çaldı. Şüphelilerin daha öncede 368 hırsızlık suçundan kayıtları olduğu ortaya çıktı!

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
3 kadın AVM’de öyle şeyler yaptı ki: Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti!

İstanbul Beyoğlu'nda 18 Ağustos Pazar günü Beyoğlu'nda bulunan bir AVM'nin içerisindeki mağazada meydana geldi. Bahreyn uyruklu Noof Muhamed A. Salman isimli kadın turist, alışveriş yaptığı esnada çantasını bebek arabasına bıraktı.

ÜÇÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Alışveriş bahanesiyle mağazaya giren Sultan Özmut (33), Yağmur Özmut (24) ve Gül Titizler (24) isimli çarşaflı 3 kadın ellerindeki tişörtle kamufle ettikleri çantayı bebek arabasından çaldı.

YÜZLERCE HIRSIZLIK KAYDI

Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliğine bağlı ekipler şüpheli 3 kadını taksiye binerek kaçmak istedikleri esnada yakaladı. Yaptıkları incelemenin ardından çantanın Bahreynli turiste ait olduğunu tespit etti. Turist kadının şikayetçi olması üzerine şüpheli 3 kadın gözaltına alındı.

Öte yandan Sultan Özmut'un 77, Yağmur Özmut'un 63, Gül Titizler'in ise 228 adet hırsızlıktan suç kaydı olduğu öğrenildi.

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3 kadın AVM'de öyle şeyler yaptı ki: Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti!
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