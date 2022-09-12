AVM’deki çatışmadan yeni detaylar ortaya çıktı: Kavga ediyorlardı araya girdik vurdular

Olay saat 20.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce her iki taraf bellerinden çıkardığı tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı. Bu sırada kafede bulunanlar büyük panik yaşadı. Çatışmada 3'ü Azerbaycan, 1'i de İran uyruklu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"KAVGA EDiYORLARDI ARYA GİRDİK VURDULAR"

Konuyla ilgili AsayişŞube Müdürlüğünce başlatılan çalışma devam ediyor. Yaralılardan Rakıf A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Çalışmaların devamında, Rakif A. ve Mehraj K. ile yapılan görüşmeden; olay yerinde kafe içerisinde oturdukları sırada yabancı uyruklu, diğer masada oturan ve tanımadıkları şahısların aralarında Azerice konuşarak tartıştıklarını gördük. Bizde araya girmek için bu şahıslara yaklaştık o esnada masada bulunan kimlik bilgilerini bilmedikleri bir şahsın ateş ederek bizi yaraladı" dedikleri öne sürüldü.

7 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çalışmaların devamında yaralılardan Seyyad A., Qulam İ. ve Türk vatandaşı Fatih Mehmet K.'nın isimli şahısların olaya taraf olmadıkları, olay sırasında tesadüfen yaralandıkları ortaya çıktı. POlisiin olayla ilgili tespit ettiği 7 kişiyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.