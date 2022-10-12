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Giriş Tarihi: 12.10.2022 13:54 Son Güncelleme: 12.10.2022 14:42

AVM’deki silahlı kavgada yakalananlar adliyeye sevk edildi

İstanbul Sarıyer'de bulunan ünlü alışveriş merkezinde yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
AVM’deki silahlı kavgada yakalananlar adliyeye sevk edildi

Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz haftasonu, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 2 kişi arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavgaya dönen olayda taraflardan biri silahla yaralanmış, yan masada yemek yiyen yabancı uyruklu Jurıs L. (51) seken kurşunlar nedeniyle yaralanmıştı. Toplam 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Ekim günü Ayazağa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yaşanan ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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AVM’deki silahlı kavgada yakalananlar adliyeye sevk edildi
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