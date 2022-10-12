AVM’deki silahlı kavgada yakalananlar adliyeye sevk edildi

Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz haftasonu, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 2 kişi arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavgaya dönen olayda taraflardan biri silahla yaralanmış, yan masada yemek yiyen yabancı uyruklu Jurıs L. (51) seken kurşunlar nedeniyle yaralanmıştı. Toplam 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Ekim günü Ayazağa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yaşanan ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.