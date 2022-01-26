Haberler Yaşam Haberleri AVM’den bakır kabloları çaldılar... Kısa sürede yakalandılar
Giriş Tarihi: 26.1.2022 16:52 Son Güncelleme: 26.1.2022 17:09

AVM’den bakır kabloları çaldılar... Kısa sürede yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
AVM’den bakır kabloları çaldılar... Kısa sürede yakalandılar

İstanbul’da bir alışveriş merkezindeki iş yerinin deposundan 5-10 kilogram ağırlığında bakır kabloları çalan 2 kişi yakalandı.

Olay Ataşehir İlçesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. 2 kişi; bir iş yerinin deposundan yaklaşık 5-10 kilogram ağırlığında bakır kabloları çaldı.

AVM’den bakır kabloları çaldılar... Kısa sürede yakalandılar | Video

O.K. isimli şüphelinin çaldığı kabloları hurdacı dükkanı bulunan R.G. isimli kişiye sattığı tespit edildi. Olayı gerçekleştiren O.K. ve "Suç Eşyası Satın Almak" suçunu işleyen R.G. yakalandı. O.K.'nın benzer suçlardan ötürü çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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AVM’den bakır kabloları çaldılar... Kısa sürede yakalandılar
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