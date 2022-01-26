Olay Ataşehir İlçesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. 2 kişi; bir iş yerinin deposundan yaklaşık 5-10 kilogram ağırlığında bakır kabloları çaldı.
AVM’den bakır kabloları çaldılar... Kısa sürede yakalandılar | Video
O.K. isimli şüphelinin çaldığı kabloları hurdacı dükkanı bulunan R.G. isimli kişiye sattığı tespit edildi. Olayı gerçekleştiren O.K. ve "Suç Eşyası Satın Almak" suçunu işleyen R.G. yakalandı. O.K.'nın benzer suçlardan ötürü çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.