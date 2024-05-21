AVM’leri mesken tutmuşlardı! 3 çocuğun toplam 438 suç kaydı çıktı

Beşiktaş'ta bulunan bir AVM'ye 8 Nisan günü geziye giden İranlı M.A. çantasına elini attığında cep telefonu ve 2 bin lira parasının olmadığını fark etti hemen durumu polise bildirdi. 22 Nisan'da aynı AVM'ye giden Gürcistanlı A.A.'nın ise 4 bin dolar ve bin 500 lira parasıyla 80 bin liralık cep telefonu çalındı. Geçtiğimiz hafta ise Şişli'de bulunan bir AVM'de Iraklı M.A.'nın 9 bin 400 dolar parası çalındı. Peşpeşe gelen ihbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

HEPSİ ÇOCUK ÇIKTI

Yapılan çalışmalar sonucunda İncelenen kamera görüntülerinden 3 ayrı olayı da gerçekleştirenler aynı kişiler oldukları tespit edildi. Ekipler 15 yaşındaki İ.G.Ö., 14 yaşındaki B.T. ve 13 yaşındaki A.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili yapılan sorgulamada ise polisler bile şok oldu.

438 KAYDI OLAN 3 ÇOCUK TUTUKLANDI

Şüphelilerden İ.G.Ö.'nün tam 206 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, arkadaşı B.T.'nin ise 190 kaydı vardı. En küçükleri olan A.K.'nın ise 42 suç kaydı bulunuyordu. Toplamda 438 suç kaydı olan şüpheliler Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu karar neticesinde Şişli Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Oradan adliyeye sevk olan 3 çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi