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Giriş Tarihi: 14.3.2023 05:33

AVM'nin kafeteryasında tartıştığı kişiyi silahla vurdu

Kastamonu'da Erdal Kabasakal (36), bir alışveriş merkezinin kafeteryasında tartıştığı D.Y. (27) tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti

DHA
AVM’nin kafeteryasında tartıştığı kişiyi silahla vurdu

Olay saat 22.00 sıralarında, İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin kafeteryasında meydana geldi. Erdal Kabasakal ve D.Y., kafeteryada henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Yaşanan gerginlik sırasında belinden tabancasını çıkaran D.Y., çevredekilerin korku dolu bakışları arasında ateşledi. Kurşunların isabet ettiği Kabasakal, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli bölgeden uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kabasakal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.

Olay sonrası D.Y., polise giderek teslim oldu. Soruşturma sürdürülüyor.

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AVM'nin kafeteryasında tartıştığı kişiyi silahla vurdu
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