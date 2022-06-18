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Giriş Tarihi: 18.6.2022 13:55

AVM’nin otoparkında uyuşturucu satan zehir taciri suçüstü yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
AVM’nin otoparkında uyuşturucu satan zehir taciri suçüstü yakalandı

İstanbul’da bir alışveriş merkezinin otoparkına park ettiği aracında uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi suçüstü yakalandı. Aracın içerisindeki gizli bölmede satışa hazır hale getirilmiş 89 parça halinde 323,30 gram uyuşturucu bulundu.

İstanbul Polisi; Ataşehir İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında bir araçtan uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. E.T. (35) isimli bir kişi; araçtaki kişiden 500 lira karşılığında 3,7 gram "Marihuana" isimli uyuşturucu madde satın aldı ve hem E.T. hem de araçta bulunan uyuşturucu madde satıcısı B.Y. (24) suçüstü yakalandı.

Aracın şoför koltuğunun alt kısmı ile orta konsol içerisinde düzenekle açılan bir gizli bölmede 89 parça halinde 323,30 gram "Marihuana" isimli uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen sekiz bin 470 lira nakit para ele geçirildi. Hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapılan E.T. serbest bırakıldı. B.Y. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

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AVM’nin otoparkında uyuşturucu satan zehir taciri suçüstü yakalandı
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