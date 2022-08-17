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Giriş Tarihi: 17.8.2022 10:50 Son Güncelleme: 17.8.2022 11:01

AVM'nin oyun alanındaki cep telefonu hırsızlığı kamerada

İstanbul’da bir AVM’nin oyun alanında çocuklarıyla birlikte “Arabalı Atari” oynayan bir kişinin cep telefonunu çalan hırsız, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
AVM’nin oyun alanındaki cep telefonu hırsızlığı kamerada

İstanbul Bakırköy'de bulunan bir kişi; alışveriş merkezinin içerisindeki eğlence merkezinde çocukları ile birlikte oyun oynayan (Arabalı Atari) H.C.Z.'nin cep telefonunu çaldı.

AVM'nin oyun alanındaki cep telefonu hırsızlığı kamerada | Video

Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Olayı A.M.A. isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi ve söz konusu kişi Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındıktan sonra "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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AVM'nin oyun alanındaki cep telefonu hırsızlığı kamerada
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