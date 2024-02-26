Avrasya Yükseköğretim Zirvesi 27 Şubat’ta İstanbul’da yapılacak

9. EURIE – Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne; Arap Üniversiteler Birliği'nin 70 üye üniversitesi ve Başkanları, Akdeniz Üniversiteler Birliği - UNIMED- Avrupa Üniversiteler Birliği EUA- EURIE katılım sağlayacak.

EURIE 2024 ile eş zamanlı Imagine Tomorrow Girişimcilik ve İnovasyon etkinliğinde ise 100'ün üzerinde girişimci stantları ile projelerini sunacak. Zirve'de, 67 ülkeden 270 kurum, 156 konuşmacıyla 62 panel, seminer ve konferansta birçok farklı alan dünyadan üniversitelerin üst düzey temsilcileriyle ele alınacak.

YARIN SAAT 10'DA YAPILACAK

Kuveyt Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Sn. Dr. Adel Ali İbrahim Al Manea, Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Genel Sekreteri Sn. Prof. Mamoun M AlDebi, Filipinler Yükseköğretim Komisyonu Başkanı Sn. Dr. J. Prospero da açılış programında yer alacak. Özellikle uluslararası öğrenci temininde ve işbirliklerinde ülkemizin yükseköğretimde bir cazibe merkezi olma yolculuğuna pozitif yönde ciddi katkı sağlayan EURIE, 27 Şubat 2024 Salı günü, saat 10'da yapılacak.

9. AVRASYA YÜKSEKÖĞRETİM ZİRVESİ için yayınlanan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

Avrasya Üniversiteler Birliği-EURAS, 3/1/2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanlığı onayı ile kurulmuş; Avrupa, Asya ve Orta Doğu'dan 130'un üzerinde üniversitenin üye olduğu dünyanın en kapsamlı yükseköğretim kuruluşlarından biridir. Son 9 yıldır dünya yükseköğretiminin nabzını tutan EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi her yıl yaklaşık 150 üniversite standı, 60'ın üzerinde panel, seminer, yuvarlak masa toplantısı ve 150 konuşmacıdan oluşan zengin bir konferans programı ile 2000'in üzerinde mütevelli heyet başkanı, rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektörü temsilcisini ağırlamaktadır. 9. EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi ile amacımız, ülkemiz yükseköğretim sektörünü dünyaya tanıtmaya devam etmek, Türkiye'nin bu sektörde bir "cazibe merkezi" olarak kalıcı bir yer edinmesini sağlamak ve bütün dünyada tanınan, markalaşmış bir eğitim fuarı olarak akademik ve benzeri tüm iş birliklerini arttırmaktır. Yalnızca ortak bir coğrafyayı değil, ortak medeniyet, tarih ve kültürü paylaşan yükseköğretim kurumlarımızı dünyanın dört bir tarafından gelen en prestijli yükseköğretim kurumları ile bir araya getirerek tarihte olduğu gibi ülkemizi yine dünyanın her yerinden öğrenci ve âlimler çeken bir ilim merkezine dönüştürmeye katkıda bulunmak en büyük hedefimizdir. Bu yıl da EURIE 2024 Zirvesi, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde 27-29 Şubat 2024 tarihleri arasında; 62 panel, 156 konuşmacı ve 67 ülkeden 270 kurum ile dünyanın en seçkin üniversitelerini, akademisyenlerini, yükseköğretim sektörünün önde gelen temsilcilerini ve en büyük uluslararası öğrenci temin acentelerini ağırlayacaktır. Saygıdeğer Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın "Yükseköğretimin Geleceği" başlığıyla ana konuşmacı olarak teşrif edeceği açılış törenimize katılımlarınız, ülkemizin ve bölgemizin gelişiminde en önemli etken olan eğitimin daha üst seviyelere taşınması ve Türkiye'nin yükseköğretim sektöründe dünya ölçeğinde layık olduğu konuma ulaşmasına katkı sağlayacaktır.

Dünyanın en önemli yükseköğretim zirveleri arasında yer alan EURIE'nin (Avrasya Yükseköğretim Zirvesi) bir parçası olarak düzenlenen Imagine Tomorrow Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Etkinliği, 27-29 Şubat 2024 tarihleri arasında heyecan verici bir programla yeniden girişimcilik ekosistemine damga vuracaktır. Geçtiğimiz yıllarda ortaya koyduğu başarısının ardından, bu etkinlik ülkemizin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemini daha da güçlendirmek ve genç yeteneklere ilham vermek amacıyla altıncı kez gerçekleştirilecek. Imagine Tomorrow Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Etkinliği, 2023 yılında 200'den fazla başvuru arasından seçilen 50 başarılı girişim ve 20 genç girişimci adayıyla birlikte, teknolojik girişimcilik ve inovasyonun öncüleri arasında önemli bir buluşma noktası olmuştur. Jüri tarafından titizlikle seçilen 30'dan fazla girişimci, çeşitli ödüller kazanma fırsatını elde etmiş ayrıca girişimcilik ekosistemindeki başarı hikayelerine yeni bir boyut katmışlardır. Bu yıl, Imagine Tomorrow, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenecek ve her zamankinden daha özgün ve etkileşimli bir deneyim sunacaktır. Akıllı ve mobil teknolojiler, yapay zekâ, siber güvenlik, sağlık, biyoteknoloji, finans teknolojileri, ödeme sistemleri, sürdürülebilirlik, perakende teknolojileri, havacılık teknolojileri ve ticarileştirilebilecek yenilikçi teknoloji ve girişimler, etkinliğin ana odak noktalarını oluşturacaktır. Etkinlikte teknoloji yatırımcıları, melek yatırım ağları, VC fon yöneticileri, hızlandırıcı, teknokent ve üniversitelerin üst yöneticileri ile büyük ölçekli firmaların üst düzey yöneticilerine ev sahipliği yapacak olan etkinlikte; erken aşama teknoloji odaklı girişimcilerle potansiyel yatırımcılar, müşteriler ve kullanıcılar bir araya gelecektir. Imagine Tomorrow etkinliğinde bu yıl, jüri tarafından belirlenecek en başarılı 70 girişim, prestijli bir networking etkinliğine katılma ayrıcalığına sahip olacaktır. Bu seçkin 70 girişim arasından seçilecek olan 20 girişimci ise Imagine Tomorrow Final Sahnesi'nde girişimlerini anlatma fırsatı elde edecektir. Bu özel sahnede, üniversite yöneticileri, yatırımcılar, sanayiciler, sivil toplum kuruluşları (STK'ler), deneyimli girişimciler sektörel ekosistemde söz sahibi olan diğer paydaşlar karşısında fikirlerini sunacaklardır. Bu etkileyici platformda katılımcılar çeşitli ödüller kazanma şansına sahip olacaklar, ayrıca kendi girişimlerini daha geniş bir izleyici kitlesiyle paylaşma ve değerlendirme fırsatını yakalayacaklardır. Imagine Tomorrow Final Sahnesi, başarılı girişimcilerin kariyerlerine yeni bir ivme kazandırmak için tasarlanmış, etkileyici bir arenadır. Imagine Tomorrow 2024, geleceğin lider girişimcilerini, yatırımcıları ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek inovasyon ve girişimcilik ekosistemine yeni bir vizyon kazandırmaya devam edecektir...