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Giriş Tarihi: 2.5.2022

Avrasya’dan Hun Türkleri geçti

EMİR SOMER EMİR SOMER
Avrasya’dan Hun Türkleri geçti
Avrupa ve Asya kıtalarını İstanbul Boğazı'nın altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, önceki gece saat 00.00'da ilk kez motosiklet sürücülerinin de kullanımına açıldı. Tünelden ilk geçen motosiklet sürücüleri ise isimlerini Hun Türkleri'nden alan "Huns MC Turkey" adlı motosiklet tutkunu grup oldu. Polisler ve devlet memurlarından oluşan yaklaşık 800 kişilik grubu temsilen 20 grup üyesi saat 23.30'da Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişinde buluştu. Geçişlerin başlamasıyla birlikte motosikletliler, saat 00.01'de tünele giriş yaptı. İki yıl önce kurulan ve kurucu üyeleri Cinayet Masası Polisleri'nden oluşan "Huns MC Turkey" adlı motosiklet tutkunu grubunun üyeleri, Avrasya Tüneli'nden geçen ilk motosikletliler olarak tarihe geçti. O anlar grup üyeleri tarafından kayda alındı.

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Avrasya’dan Hun Türkleri geçti
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