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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Avrupa hayalı Çanakkale’de bitti

Avrupa hayalı Çanakkale’de bitti

4 göçmen, Edirne’de gizlice Bulgaristan plakalı TIR’ın dorsesine bindi. Bulgaristan’a gittiklerini düşünen kaçak göçmenler, aracın uzun süre durmadığını fark etti. Çanakkale’de duran TIR’dan inen göçmenler yakalandı

Bulgaristan'dan yüklediği Alüminyum hurdasını İzmir'e taşırken Edirne'de mola veren Bulgar plakalı TIR'ın sürücüsü uykudayken, brandayı yırtıp dorseye saklanan 4 Afgan göçmenin Avrupa'ya gitme hayali, Çanakkale Küçükkuyu'da son buldu. Edirne'de uyku molası veren Bulgar plakalı TIR'ın dorsesine gizlice binerek Sofya'ya gideceklerini zanneden 4 Afgan göçmen, aracın Sofya yerine İzmir istikametine hareket etmesiyle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesine kadar geldi. Yolda donma tehlikesi atlatan düzensiz göçmenler aracın dorsesinin brandasını yırtarak yoldaki vatandaşlardan yardım istedi.



Hurda alüminyum yüklü TIR ile Bulgaristan'a değil de İzmir'e gittiklerini anlayan ve soğuk nedeniyle donma tehlikesi atlatan göçmenler Küçükkuyu Mıhlı mevkisinde TIR'ın brandasını yırtıp yoldan gecen araçlara işaret yapıp TIR sürücüsünün aracını durdurmasını sağladılar. Mıhlı mevkisinde durup dorsedeki göçmenleri gören sürücü jandarmaya haber vermek için 112'yi aradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tuttukları tutanak ile mühürlü kapıyı açınca içerideki 4 Afgan göçmen gözaltına alındı. İfadeleri alınan göçmenler daha sonra Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. İHA

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Avrupa hayalı Çanakkale’de bitti
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