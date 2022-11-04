Haberler Yaşam Haberleri Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?
Giriş Tarihi: 4.11.2022 10:29 Son Güncelleme: 4.11.2022 10:29

Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nu lider tamamladı ve son 32’yi bay geçerek direkt son 16 turuna kaldı! Rennes, Dinamo Kiev ve AEK Larnaca grubundan namağlup lider çıkan Fenerbahçe’nin rakipleri de belli oldu. Avrupa Ligi son 16 maçları için vatandaşlar 2023 Mart ayını beklemesi gerekecek. Şimdiden “Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?” sorusu yanıt aramaya başladı. Ülke puanına müthiş katkı sağlayan Fenerbahçe, Avrupa’nın ikinci büyük turnuvasında üstlere oynamak istiyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar…

Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?

Avrupa Ligi kura çekimi hakkında araştırmalar, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi gruplarından birinci çıkmasıyla birlikte hız kazandı. Rennes ile birlikte gruplardan çıkan sarı kanarya, birinci olduğu için son 32'yi pas geçti. Bu sebeple UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar…

AVRUPA LİGİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saatiyle 15.00'te çekilecek.

Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.

AVRUPA LİGİ SON 32'YE KALAN TAKIMLAR

PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco, Ajax, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Sporting

AVRUPA LİGİ SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

UEFA Avrupa Ligi gruplarını lider tamamlayan takımlar, direkt olarak son 16 turuna kaldı. Fenerbahçe de grubunu lider bitirdiği için direkt son 16'ya kalmış durumda. İşte son UEFA Avrupa Ligi son 16'ya kalan takımlar:

Arsenal, Fenerbahçe, Real Betis, Union Saint Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg, Ferençvaroş

AVRUPA LİGİ TURLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Bu yıl Dünya Kupası Kasım ayında başlayacağı için eşleşmeler geç oynanacak. Eşleşme tarihleri şöyle:

Son 32 maçları: 16 & 23 Şubat 2023

Son 16 maçları: 9 & 16 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 13 & 20 Nisan 2023

Yarı final maçları: 11 & 18 Mayıs 2023

Final maçı: 31 Mayıs 2023

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Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?
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