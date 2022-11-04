Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?

Avrupa Ligi kura çekimi hakkında araştırmalar, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi gruplarından birinci çıkmasıyla birlikte hız kazandı. Rennes ile birlikte gruplardan çıkan sarı kanarya, birinci olduğu için son 32'yi pas geçti. Bu sebeple UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar…
AVRUPA LİGİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saatiyle 15.00'te çekilecek.
Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.
AVRUPA LİGİ SON 16'YA KALAN TAKIMLAR
UEFA Avrupa Ligi gruplarını lider tamamlayan takımlar, direkt olarak son 16 turuna kaldı. Fenerbahçe de grubunu lider bitirdiği için direkt son 16'ya kalmış durumda. İşte son UEFA Avrupa Ligi son 16'ya kalan takımlar:
Arsenal, Fenerbahçe, Real Betis, Union Saint Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg, Ferençvaroş
AVRUPA LİGİ TURLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Bu yıl Dünya Kupası Kasım ayında başlayacağı için eşleşmeler geç oynanacak. Eşleşme tarihleri şöyle:
Son 32 maçları: 16 & 23 Şubat 2023
Son 16 maçları: 9 & 16 Mart 2023
Çeyrek final maçları: 13 & 20 Nisan 2023
Yarı final maçları: 11 & 18 Mayıs 2023
Final maçı: 31 Mayıs 2023