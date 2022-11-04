Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?

Avrupa Ligi kura çekimi hakkında araştırmalar, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi gruplarından birinci çıkmasıyla birlikte hız kazandı. Rennes ile birlikte gruplardan çıkan sarı kanarya, birinci olduğu için son 32'yi pas geçti. Bu sebeple UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar…