Avrupa Merkez Bankası toplantı tarihi! Eylül ayı Avrupa Merkez Bankası ECB toplantısı ne zaman ayın kaçında yapılacak, faizler artacak mı?

Euro bölgesi içinde bulunan 19 ülkenin para politikasını yönetmekle yükümlü olan dünyanın en önemli merkez bankalarından biri Avrupa Merkez Bankası toplantısı bu haftanın gündem maddeleri arasında yeralıyor. Geçtiğimiz günlerde, Yönetim Konseyi Üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks gelecek birkaç toplantıda daha faiz artırımlarının devam etmesi gerektiğini söylerken bugün ise Avrupa Merkez Bankası toplatısı tarihiyle piyasaların takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte detaylar.
KÜRESEL PİYASALARDA HAFTANIN TAKVİMİ
26 Eylül Pazartesi
16:00 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin Konuşması
27 Eylül Salı
14:30 FED Başkanı Powel'ın Konuşması
29 Eylül Perşembe
15:30 ABD GSYİH ve İşsizlik Başvuru Verileri Açıklanacak
30 Eylül Cuma
Avrupa Bölgesinde TÜFE
AVRUPA BORSALARI, HAFTAYA KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,22 azalarak 389,5 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 değer kaybederek 12.270 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 yükselişle 7.054 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 artışla 5.792 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,71 primle 21.214 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,42 azalışla 7.552 puanda bulunuyor.
Bugün 0,9554 ile Haziran 2002'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 0,9680'den işlem görüyor.
Analistler, enflasyonist endişelerle yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentileri ve bu paralelde artan resesyon kaygılarının küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.
Avrupa'da, enerji krizine ilişkin gelişmeler ve bu kapsamda alınan tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, İngiltere'de hükümetin ekonomiyi canlandırma amacıyla 1972'den bu yana en kapsamlı vergi indirimlerini açıkladığını kaydetti.
İngiltere'deki vergi indirimleri kararı sonrası yeni haftaya sert düşüşle başlayan ve yüzde 3'e yakın değer kaybederek 1,0350 ile tarihinin en düşük seviyelerini gören sterlin/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,0690'dan işlem görüyor.
Analistler, bugünün veri gündeminde, Almanya'da Ifo Endeksleri ve ABD'de Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin öne çıktığını belirterek, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.