Avrupa Motokros Şampiyonası heyecanı Afyon’da

Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. Dünyanın en iyi motokros parkuru alanı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen 3 şampiyona kapsamında ilk gün; MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde antrenman ve sıralama turları başladı. Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı, BMU Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışı ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk yarışında sporcular, kürsüye çıkmak için mücadele etti.

Şampiyonalarda MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 50cc, 65cc ve 85 cc kategorilerinde ilk etap yarışlar yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek öncülüğünde Belediyenin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonlara Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Hırvatistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcular katıldı. Sporcular, 21 Mayıs Pazar günü (Bugün) ise iki etap halinde son yarışlarına çıkacak.

REKOR BİR KATILIM İLE MÜCADELE BAŞLADI

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, dünyanın en iyi parkurlarından olan Afyonkarahisar'da Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonalarını gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Uçar; "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak motokros sezonumuzu motorsporlarının merkezi Afyonkarahisar'da açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

3 büyük organizasyonu bir arada sporseverlere yaşatmış olacağız. Türkiye Motokros Şampiyonası, Balkon Şampiyonası ve Doğu Avrupa Şampiyonası. 185 sporcu ile mücadele başladı, rekor bir katılım. 36 ülkeden 34 yabancı sporcuda burada. Bu organizasyona Afyonkarahisar Belediyemiz ve Valiliğimiz çok büyük emek sarf etti. Bugün serbest antrenmanlar, sıralama turları ve yarında muhteşem finale mutlaka herkesi bekliyoruz" diye konuştu.