Avrupa Şampiyonası’na 30 ülkeden 600 sporcu katılacak

Türkiye'nin ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirten Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, "Türkiye'ye kürek sporunda basamak atılacak bir parkur oldu. Büyükler dünya şampiyonasının dahi yapılabileceği bir parkur. Amacımız burada bu parkurda daha büyük organizasyonlar yapmak" dedi.

Meriç Nehri'nin doğal parkur olmasının ardından U-23 yarışlarıyla, Avrupa sahnesinde ilk provasına çıkıyor. Meriç Nehri ile birlikte Türkiye, ilk kez kürek yarışlarına ev sahipliği yapacak. Şampiyona öncesi Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve Meriç Nehri parkuru oluşumunda büyük pay sahibi olan, TED Edirne Kürek Takımı Başkanı Nesim İba, Aliba Otel Toplantı salonunda gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 5 yıllık hayalin sonunda şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Türkiye'ye kürek sporuna basamak atılacak bir parkur oldu"

Şampiyonada 30 ülkeyi ağırlayacaklarını aktaran Ertürk, "Tüm ülkelerin saygı ile anacağı bir organizasyon yapacağız. 28 kayıtlı ülke var. 600'e yakın sporcu olacak. Türkiye'ye kürek sporunda basamak atılacak bir parkur oldu. Büyükler dünya şampiyonasının dahi yapılabileceği bir parkur. Amacımız burada bu parkurda daha büyük organizasyonlar yapmak. 5 yıl önce Nesim Bey'in daveti ile geldiğimizde söylediğinde ve olacak olması bizi çok heyecanlandırdı. Gerçekten çok teşekkür ederim sizin huzurunuzda. Kürek sporunun uzun kampları oluyor. Özellikle kış aylarında kuzey ülkelerinin kamp yapabileceği çok az nokta var" diye konuştu.

Ertürk, parkurda aylarca kamp yapacak kulüplerin ve milli takımların olacağını aktardı ve kentin ekonomisine katkı sağlanacağını, kuzey ülkelerinin kış kamplarını Edirne'de yapabileceğinden bahsetti. Öte yandan Ertürk, 100 yıllık federasyon tarihinde ilk kez böylesine büyük bir organizasyona imza attıklarına vurgu yaptı.

Toplantıda konuşan TED Edirne Kürek Kulübü Başkanı Nesin İba ise çabalarının karşılığını almaya başladıklarını ifade etti. Türkiye'nin kürek sporunda ilk kez böyle büyük bir organizasyona imza atacağını ifade etti.