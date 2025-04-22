Avrupa şampiyonu amcasının izinden gitti, 5 kez avrupa şampiyonu oldu

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Arena Spor Salonu'nda 13 Nisan'da başlayan, 42 ülkeden 185 kadın, 148 erkek olmak üzere toplam 333 sporcunun katıldığı 2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde, erkekler 55 kilogramda Şırnaklı milli sporcu Harun Algül koparmada 112 kilogramlık derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Silkmede 129 kiloyla yedinci, toplamda ise 241 kiloyla beşinci sırada yer aldı. Memleketine dönen Algül'e görkemli bir karşılama töreni düzenlendi. Ulusal ve uluslararası alanda çeşitli madalyalar elde eden eski milli halterci İsmet Algül'ün yeğeni olan Harun Algül, amcasının televizyondaki başarılarını görerek haltere başladı. 2017 yılında amcasının yanında haltere başlayan Algül, belli bir süre sonra yarışmalarda boy göstermeye başladı. 2019'da Okullararası Gençler B Türkiye Şampiyonasında ilk yarışmasına katıldı. 49 kiloda yarışan Algül, burada Türkiye 3'üncüsü oldu. Daha sonra katıldığı yarışmalarda çeşitli dereceler alan milli halterci 2023'te Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya elde etti ve koparmada 103 kilo kaldırarak Türkiye rekoru kırdı. Algül, 2024'te de Polonya'da düzenlenen U-23 Gençler Avrupa Şampiyonu oldu.

'AMCAMI İZLERKEN BU SPORU YAPABİLECEĞİME İNANDIM'

Milli Halterci Harun Algül, 8 yıl önce bu spora başladığını belirterek, "İsmet amcam milli sporcu. Sayısız madalyaları var. Onu televizyonlarda izlerken bu sporu yapabileceğime inandım. Amcamı kürsülerde görünce daha çok yapmak istedim. Daha sonra beni salona davet etti. İsmet Algül ve Hüseyin Ölgen hocalarım tekniğimi gördüler. Orada başladık antrenmanlara. Çok çalıştım. Bir zamandan sonra parlamaya başladım. Güzel derecelere elde ettim. Avrupa şampiyonu oldum, Türkiye'de sayısız madalyalarım var. Türkiye rekorlarım var. Allah'ın izniyle bu yolda devam edeceğim. Ülkem için, memleketim için madalya almaya devam edeceğim" dedi.

2025 Büyükler Avrupa Şampiyonluğu öncesinde annesi ve babası ile görüntülü görüştüğünü belirten Algül, "Onların yüz ifadesini görünce daha çok heyecan tuttu beni. Kendimi kontrol etmeye çalıştım. Çünkü o madalyayı almam lazımdı. Arkamda ülkem vardı, memleketim vardı. Onlar benden çok umutluydu. O altın madalyayı almam lazımdı. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Bunun için çok mutluyum. İnşallah önümde daha çok uzun zamanlar var. Sakatlık olmazsa güzel hedefler koydum kendime. U-23, Gençler, İslami Oyunlar, Akdeniz Oyunları, Olimpiyatlar var. Her yerde elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çünkü herkes benim arkamda. Bunu gördükten sonra ister istemez daha azimli çalışmam lazım" diye konuştu.

'VERDİĞİM 8 YILIN KARŞILIĞINI ALDIM'

Şırnak'taki karşılamanın kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Algül, şunları söyledi: "Uçak, Şırnak'a indiğinde, ilk annemle göz göze geldim. Çok duygulandım. Babam, akrabalarım, antrenörlerim vardı orada. Onlara da çok teşekkür ederim. Onları orada görünce 'İyi ki bu altın madalyayı Şırnak'ıma, memleketime getirdim, dedim. Allah'ıma şükürler olsun memleketime altın madalya ile döndüm. 8 yılımı verdim sadece 30 saniye için ve altın madalyayı almaya başardım. Benden sonra bu spora başlayan kardeşlerime şunu söyleyeyim; Bu spor çok emek istiyor. Ben gençliğimi yaşayamadım. Kısıtlıyordum kendimden, hayatımdan. O 8 yıllık emeğin karşılığına altın madalya alarak kazandım. Bu spor süreklilik ile oluyor. Sabah, akşam demeden çalıştık. Bu madalya ilk değil, son da olmayacak."

'ŞIRNAK'TA TESİSLEŞME ANLAMINDA İYİ SEVİYELERE GELİYORUZ'

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din de, "Tüm branşlarda tesisleşme anlamında her geçen gün iyi seviyelere geliyoruz. Halter branşında da ilimizde güçlü bir altyapımız var. Meyvelerini de son Avrupa şampiyonasında Harun kardeşimizin altın madalyası ile taçlandırmış bulunmaktayız. Aynı şekilde gençler ve yıldızlarda yetişen nice Harunlarımız var. İnşallah bunları da kürsülerde göreceğiz. Tüm kardeşlerimize başarılar diliyorum. Harun'un bu başarısından sonra hem ülke çapında hem ilimiz Şırnak'ta halk, büyük bir coşku ile Harun'u karşıladı. İnşallah halkımızın ve bizlerin desteği artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.