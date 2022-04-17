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Giriş Tarihi: 17.4.2022 09:59 Son Güncelleme: 17.4.2022 10:23

Avrupa Şampiyonu Murat Fırat Vali Erin'i ziyaret etti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Avrupa Şampiyonu Murat Fırat Vali Erin’i ziyaret etti

Türkiye'nin ve Şanlıurfa’nın gururu olan Avrupa Güreş Şampiyonu Murat Fırat Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kilo finalinde ev sahibi Macaristan'dan Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu olan Milli sporcu Murat Fırat'ı makamında ağırladı.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Erin; "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda şampiyon olarak hepimizi gururlandıran milli sporcumuz ve hemşehrimiz Murat Fırat'ı ağırladık. Bu gururu bizlere yaşattığı için tüm Şanlıurfalılar adına kendisine teşekkür ediyorum''dedi.

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Avrupa Şampiyonu Murat Fırat Vali Erin'i ziyaret etti
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