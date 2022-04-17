Avrupa Şampiyonu Murat Fırat Vali Erin’i ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kilo finalinde ev sahibi Macaristan'dan Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu olan Milli sporcu Murat Fırat'ı makamında ağırladı.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Erin; "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda şampiyon olarak hepimizi gururlandıran milli sporcumuz ve hemşehrimiz Murat Fırat'ı ağırladık. Bu gururu bizlere yaşattığı için tüm Şanlıurfalılar adına kendisine teşekkür ediyorum''dedi.