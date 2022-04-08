Avrupa Şampiyonu Şanlıurfa’da davul zurna ile karşılandı

Milli sporcu Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kilogram finalinde ev sahibi Macaristan'dan Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonu olan Murat Fırat GAP havalananda yakınları ve sevenleri tarafından davul zurna ile karşılandı.

Hedefinin Dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Grekoromen Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Murat Fırat; "Öncelikle bir güzel karşılamak için herkese çok teşekkür ediyorum, Avrupa şampiyonluğu memleketime ülkeme altın madalyayı kazandırdım. Ülkemi en güzel şekilde temsil ettim mutluyum gururluyum.

Önümüzde Dünya Şampiyonası var. O Dünya Şampiyonası'nda da yine Bayrağımı göndere çekip dünya şampiyonasında madalya altın rengi olmasını istiyorum. Beni yetiştiren hocalar kendilerine çok teşekkür ediyorum, emekleri üzerimde çok, burada yani ben Avrupa Şampiyonu olduysam şu gördüğünüz çocuklarda benden sonraki gelecek çocuklar da Avrupa dünya şampiyonu olmasını olacaklar" diye konuştu.