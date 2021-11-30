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Giriş Tarihi: 30.11.2021 22:44

Avrupa Yakası’nın en büyük Tarım Kredi mağazası Bağcılar’da açıldı

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Avrupa Yakası’nın en büyük Tarım Kredi mağazası Bağcılar’da açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Türkiye’nin ikincisi ve Avrupa Yakası’nın en büyüğü olan KoopGross mağazası Bağcılar’da açıldı. Demirkapı Mahallesi’nde eskiden Bağcılar Belediyesi’ne ait Halk Ekmek Fabrikası olarak kullanılan 500 metrekare alanda gıdadan temizliğe kadar binlerce ürün yer alıyor.

Kendi markalarını oluşturarak ürettiği ürünleri ve çiftçilerin sağlıklı ürünlerini tüketiciye kaliteli ve hesaplı oyarak sunmayı amaçlayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin hizmet ağı büyüyor. Hürriyet, Güneşli ve Yavuz Selim Mahallesi'nde şubeleri bulunan market zincirine daha büyüyü eklendi.

İlki Gaziantep'te açılan KoopGross marketlerinin ikincisi toplamda ise 579. hizmet noktası daha önce Bağcılar Belediyesi Halk Ekmek fabrikası olarak kullanılan binada açıldı.

Avrupa Yakası'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan mağazanın açılışına katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu marketlerin kuruluş amacı piyasadaki fiyat dengesini sağlamanın yanında üreticinin ürünlerinin değerlendirilmesi. Ayrıca üreticiden tüketiciye ürünlerin direkt kaynağından ulaştırılması sağlanıyor. Piyasadaki dalgalanmalara rağmen bu marketin hem kaliteli hem de ucuz olduğunu göreceksiniz. Bölgemiz için tarım kredi kooperatifi marketlerinin faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

ON KATTAN FAZLA MESAFE KAYDEDİLDİ

Marketin hem ilçemize hem ülkemize hayır getirmesini dileyen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ise "Tarım Kredi marketleri olarak biz tarımsal girdilerin uygun bir fiyata çiftçiye verilmesi ve tedarik noktasında gayret gösterirken yakın zamanda çiftçinin ürettiği ürünleri değerinde alıp kendi fabrikalarında, tesislerinde veya anlaşmalı fabrikalarda işleyip tüketiciye ulaştırma noktasında sorumluluk aldık. 2017 yılında yaklaşık 300 milyon TL civarından çiftçilerden ve ortaklardan yem ve ürün alırken bu sene bu rakam 3.5 milyar TL bandını geçecek. 4 yıl gibi kısa sürede bizim kat ettiğimiz mesafe on kattan fazla" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Çağırıcı, Poyraz, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz birlikte kurdele keserek açılışı yaptı. Katılımcılar, daha sonra 500 metrekare alandan oluşan mağazayı gezdi.

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Avrupa Yakası’nın en büyük Tarım Kredi mağazası Bağcılar’da açıldı
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