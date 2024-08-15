Avrupa’da aşırı sıcaktan 47 bin kişi öldü

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkileri daha çok hissediliyor. Euronews'te yer alan habere göre, aşırı sıcaklar yaşamı tehdit ediyor. Yüksek sıcaklıkların 2023 yılında Avrupa'da 47 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığını ortaya koyan yeni bir araştırmaya göre, şu anda uygulanan azaltıcı önlemler olmasaydı ölü sayısı daha da yüksek olabilirdi. Tehlikeli derecede ısınan hava, sıcak çarpması gibi tıbbi müdahale gerektiren durumlara neden olabilirken, bazı bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırıyor ve kalp hastalığı, diyabet ve astım gibi kronik rahatsızlıkları daha da kötüleştirebiliyor.