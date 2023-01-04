Avrupa’da böyle caddeler yok

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2022 asfalt sezonunda kent merkezi ve kırsalda yaklaşık 2 bin kilometre yol inşa etti, 357 bin 531 ton sıcak asfalt serdi.

Büyükşehir Belediyesi kesintisiz ve daha güvenli bir ulaşım için şehrin dört bir yanında yeni yol ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 2022 yılında yol açma, genişletme, stabilize ve yeni asfalt serme çalışmaları kapsamında, kırsal mahalle grup ve mahalle yollarında çalışmalarında önemli mesafeler kat etti. Kırsalda grup mahalle yollarında yeni yol yaparak ulaşımda önemli bir sorunu çözen ekipler, vatandaşların güvenliği için hassas bir şekilde çalışma yürüttü.

Yolların zeminlerinde herhangi bir bozulma yaşanmaması için sathi kaplama asfalt serilen yollarda alt temel ve temel çalışması yürüten ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda kazı dolgu çalışması da gerçekleştirdi. Çalışmalarda ihtiyaç duyulan yollara beton asfalt, mahalle içi ve sathi kaplama asfalt sermeye uygun olmayan bölümlerin zeminine kilitli parke taşı döşendi.