Avrupa’da hareketlilik Başkent’te başlıyor

Avrupa Komisyonu'nun sürdürülebilir kentler, temiz, çevreci ulaşım için farkındalık yaratma girişimi Avrupa Hareketlilik Haftası neşeli ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle dolu bir programı ile başlıyor.

ŞEHRİNİ KUCAKLA

Türkiye Belediyeler Birliği'nin ulusal koordinatörlüğü ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteğiyle düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin bu yılki sloganı "Çeşitlendir ve Devam Et". Bu yılın teması ise "Şehrini Kucakla" oldu.



LANSMAN MİLLET BAHÇESİNDE

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bugün Altındağ'da "Bisikletli Hareket ile Altındağ'ı Keşfet" etkinliği düzenlenecek. Program kapsamında Altındağ Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği Avrupa Haraketlilik Haftası Lansman toplantısı da Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Lansman toplantısının açılış konuşmalarını; Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Altındağ̆ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı yapacaklar.

Dünyada en fazla belediyenin Türkiye'den katıldığı Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ankara'da 18 Eylül Pazar günü ise, "Otomobilsiz Pazar Günü" etkinliği düzenlenecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile hayata geçirilen bu etkinlik Aşkabat Caddesi'nde (Bahçelievler 7. Cadde) gerçekleştirilecek.



BİSİKLETİNİZİ KAPIN, GELİN!

Bahçelievler 7. Cadde trafiğe kapatılarak "Büyük Ankara Bisiklet Turu" düzenlenecek. Bisiklet Turu saat 11:00'de Kızılay AVM önünden başlayacak. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un da Uğur Mumcu'dan Kızılay AVM'ye elektrikli otobüs ile hareket ederek katılım göstereceği bu eğlenceli etkinlikte Ankaralılar olarak Kızılay'dan Bahçelievler'e, 4 KM' boyunca bisikletlerimiz ile ulaşımın keyfini süreceğiz. Karbon sıfır, temiz, çevreci ve daha uygun maliyetli alternatif ulaşıma dikkat çekeceğiz.



Bahçelievler 7. Cadde, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yoga, çocuklar için atölyeler , dans ve DJ performansı gibi birçok etkinliğe ve konserlere de ev sahipliği yapacak.



CEZA'NIN HALK KONSERİNİ KAÇIRMAYIN!

Başkentliler 18 Eylül Pazar günü akşamında, saat 20:00'de ünlü rap şarkıcısı Ceza'nın ücretsiz halk konserinde gönüllerince eğlenecek. Bütün etkinliklere ve Ceza konserine elbette tüm Ankaralılar davetli.