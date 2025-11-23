Avrupa’da İslamofobi yüzde 43 arttı

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterinin İslamofobi Özel Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı, TBMM İnsan Hakları İslamofobi Alt Komisyonu'nda Avrupa'da gittikçe artan İslamofobi vakalarını anlattı. Aşırı sağın Batı'da yükselişinin devam ettiği tespitini yapan Paçacı, "Avrupa'da, Amerika'da İslamofobi hâlâ yükselişte" dedi. Prof. Dr. Paçacı, Avrupa'da bir önceki yıla göre yüzde 43 oranında İslamofobik hadiselerin arttığını söyledi.Batı'da yaşayan müslamanların bunun farkında olmadığını dile getiren Paçacı, iş başvurusu üzerinden hazırlanan bir CV deneyi ile İslamofibi'nin kanıtlandığını anlattı. Paçacı, biri Müslüman diğeri yabancı isimle aynı CV'nin hazırlanarak iş başvurusu yapıldığını, yabancı olanın hemen işe alındığını, Müslüman olana ise yanıt bile verilmediğini vurguladı. Paçacı aynı durumun ev kiralamasında da yaşandığını dile getirdi.