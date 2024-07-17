Avrupa’da sıcaklık alarmı

Avrupa, aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle alarma geçti. İspanya'da bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken Endülüs bölgesindeki Cordoba ve Jaen şehirlerinde "turuncu alarm" verildi. Aşırı sıcakların hâkim olduğu Yunanistan'da başkent Atina'daki tarihi Akropolis dün ziyarete kapatıldı. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı ise "çok yüksek yangın riski" olan "Kategori 4"e ülkenin bazı bölgelerini dahil etti. Son 24 saatte 48 noktada çıkan orman yangınlarından 47'sinin kontrol altına alındığı, bir yangınla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bulgaristan'da ise yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 5 bölgede "kırmızı" kategoride uyarı verildi. Öte yandan İtalya'da son haftalarda etkisini gösteren yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetmişti.