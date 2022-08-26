Avrupa'da Türk kültürü rüzgârı esecek: "Her ulusun müziği hepimizin ortak mirasıdır"

Avrupa Parlamentosu'nda, AB-Türkiye Dostluk Grubu Genel Sekreteri İpek Tekdemir'in fikir öncülüğünde, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Bursa Belediyesi'nin organizasyonu ve Türk Hava Yolları'nın destekleri ile "Türk Kültür Günleri - Bursa 2022" etkinliği gerçekleştirilecek. 5 Eylül'de Türk Devletleri kültürlerinin tanıtıldığı etkinlik kapsamında Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ilk kez Türk Dünyası Kültür Başkentleri sergisi açılışı yapılacak. Organizasyon kapsamında açılışta Azerbaycan Devlet Sanatçısı, piyanist, besteci ve Azerbaycan'ı dünyada temsil eden en genç kadın orkestra şefi Turan Manafzade solo piyano resitali ile sahne alacak. Manafzade, klasik müzik ile geleneksel parçalardan oluşturduğu harmoni ile Avrupalı katılımcılara kültürlerarası diyaloğun kurulmasında müziğin önemine vurgu yapacak.

"MÜZİĞİN VE SANATIN MİLLİYETİ YOKTUR"

2 yıl önce de DTİK'in (Dünya Türk İş Konseyi) davetiyle kültür elçisi olarak Avrupa Parlamentosu'na özel dostluk konseri veren Manafzade'nin performansı yerli ve yabancı dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü ve beğeni topladı. Bu yıl gerçekleştireceği konser öncesi yaşadığı heyecanı ve gururu SABAH'a anlatan Manafzade, "Tüm dünyada barış mesajlarının daha çok verilmesine ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda, sanatın ve müziğin birleştirici ve iyileştirici gücüyle bu konseri yapmak üzere davet aldığım için çok gururluyum. Müziğin ve sanatın milliyeti yoktur. Her bir ulusun kültürünü kendi içinde barındıran müzik sanatı hepimizin ortak mirasıdır" dedi.

"DÜNYA KLASİKLERİNDEN SARI GELİN VE ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ'NE"

Konserde çalacağı eserler içinde dünya klasiklerinin yanında kendisinin ve abisinin bestelerine de yer verdiğini dile getiren Manafzade, "G. F. Handel, F. Chopin, C. Debussy ve ağabeyim Abuzar Manafzade'nin savaşları protesto etmek ve barışı desteklemek amacıyla bestelediği "Hocalı'ya" eserinin yanı sıra "Sarı Gelin", "Çanakkale Türküsü" ve kendi bestem "Azerbaycan'ım" da yer alıyor" diye konuştu.

"DOĞU VE BATI'YI KÜLTÜRLERARASI DİYALOGLA YAKINLAŞTIRACAĞIZ"

Genel Sekreter İpek Tekdemir ise ülkelerin bağımsızlığını korumak, Türk Devletlerinin varlığını devam ettirmek için kültürel mirasın yaşatılması ve tanıtılmasının önemine dikkat çekti. Tekdemir, "Özellikle bu kültürün tanıtılması ve ortak medeniyet hazinemize daha da katkı sunmak adına, doğu ve batıyı kültürlerarası diyalogla yakınlaştırarak yarınlarımızı hep birlikte inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi. AB ile Doğu ülkeleri arasında kültürel ve akademik ilişkilerin güçlendirilmesi ve gelecekte başka konularda da ortak projelerin geliştirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.