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Giriş Tarihi: 24.4.2022 12:43 Son Güncelleme: 24.4.2022 12:53

Avrupa'daki Süryaniler Paskalya Bayramı için Midyat'a akın etti

MEHMET NAYIFOĞLU
Avrupa’daki Süryaniler Paskalya Bayramı için Midyat’a akın etti

Mardin'in Midyat İlçesinde yaşayan Süryaniler, en büyük bayramı olarak kabul edilen Paskalya Bayramı'nı ayinlerle kutluyor.

1970'li yıllarda Avrupa ülkelerine göç eden ve uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Süryaniler, Paskalya bayramını anavatanlarında kutlamak için Midyat'a akın ettiler. Farklı inançların ve dillerin bir arada barış içinde yaşadığı tarihi Midyat'ta, Süryanilerin en büyük bayramı olarak kabul edilen Paskalya (Dakyomto) Bayramı düzenlenen ayinlerle kutlandı.

Süryanilerin paskalya kutlamaları, Mor Şarbel Kilisesi'nde Midyat Kiliseleri Papası İshak Ergün'ün yönettiği ayinle başladı. Sabahın erken saatlerinde ailece kiliseye gelen Süryaniler, çocukları ile birlikte kilise dua etti. Ayine Midyat'ın yanı sıra Avrupa'dan gelen çok sayıda Süryani katıldı. Ayin süresince erkek ve kız ilahi koroları ilahiler okuyarak ayine renk kattı.

Ayinin ardından çocuklar, kilisenin içinde zılgıtlar çekerek tur attılar. Daha sonra kilise bahçesinde toplanan Süryaniler, birbirlerinin bayramını kutladı.

Kilisenin çıkışında cemaate 'Yeni Yaşamın ve Dirilişin Simgesi' olan boyalı yumurtalar dağıtıldı.

Yurtiçi ve yurt dışından çok sayıda Süryani'nin de katılığı Paskalya Bayram üç gün devam edecek.


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Avrupa'daki Süryaniler Paskalya Bayramı için Midyat'a akın etti
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