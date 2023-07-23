Avrupa’dan alınan haraçlar hapisteki teröristlere gidiyor

PKK terör örgütünün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan ve PKK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile Bolu cezaevinde bulunan Hayati Deniz Kaytan'ın kardeşi Güllüşan Kandemir, Konya'nın Ereğli ilçesinde gözaltına alındı.

'KÜRT KIZILAYI' ADI ALTINDA TOPLANAN PARA ÖRGÜTE GİDİYOR

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek olan Güllaşan Kandemir ile ilgili yeni ayrıntılarda ortaya çıkmaya başladı. Eşi ve çocukları ile uzun süredir Ereğli'de yaşadığı öğrenilen Kandemir'in merkezi Avrupa'da bulunan 'Kürt Kızılayı' adı altında toplanan paraları cezaevinde bulunan örgüt üyeleri ve dışarıdaki ailelerine dağıttığı belirtildi. Örgütün bu sayede kendisinden kopmaları engellemeye, güven kaybını ortadan kaldırmayı amaçladığı öğrenildi.

'10 BİN SAYFA DOKUMAN'

Güllüşan Kandemir'in evinde bulunan dokümanların ise 10 bin sayfadan fazla olduğu öğrenildi. Dokümanların içerisinde en dikkat çekici olanlar ise Kandemir ve örgüt yöneticisi kardeşlerinin birbirlerine yazdıkları mektuplar olması dikkat çekiyor. Kardeşlerin birbirlerine yazdıkları mektuplarla bulundukları bölgelerdeki faaliyetlerini anlattıkları ileri sürüldü. Ele geçirilen dokümanların tek tek incelenip, çözümleneceği öğrenildi.

Terör örgütü PKK/KCK, 1978'den itibaren eleman temin etme, kamuoyu oluşturma, maddi ve lojistik destek sağlama gibi konularda menfaatler sağladığı Avrupa'da, faaliyetlerini legal dernekler bünyesinde kamufle etmeyi amaçladı. Bunların başında da merkezi Avrupa'da bulunan 'Kürt Kızılayı' geliyor.