Avrupa’dan eğitim sistemimize övgü

İrlanda merkezli Educational Research Centre (ERC) uzmanlarından Aidan Clerkin, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşunca, 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirildiği Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarına göre, Türkiye'nin Avrupa'da en iyi sonuçları elde eden ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Clerkin, "Avrupa ülkeleri arasında en güçlü sonuçları elde edenler arasında Litvanya, İrlanda, İngiltere, Türkiye ve Polonya yer aldı" ifadelerini kullandı.