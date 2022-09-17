Haberler Yaşam Haberleri Avrupa’dan gelip doğdukları toprakları ilk kez gördüler
Giriş Tarihi: 17.9.2022 13:07 Son Güncelleme: 17.9.2022 13:22

Avrupa’dan gelip doğdukları toprakları ilk kez gördüler

Erasmus projesi kapsamında Fransa ve Belçika’nın şehirlerinde görev yapan 33 kişi Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı yakınlarında yer alan Kösreli ve Aksu köylerini ziyaret etti.

MEHMET DEMİRHAN
Avrupa’dan gelip doğdukları toprakları ilk kez gördüler

Terör olayları nedeniyle 1993 yılında köylerini boşaltan Asuriler Avrupa'nın çeşitli ülkelerine yerleşti. 21 yıl yurt dışında yaşayan Asuriler köye dönüş kapsamında 2014 yılında tekrar köylerine döndüler.

Erasmus projesi kapsamında çeşitli meslek gruplarında görev alan Fransa ve Belçika'dan 33 kişilik kafile ilk olarak Silopi Kaymakamı Cihat Koç'u makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Asuri ve Keldaniler'in yaşadığı köylere ziyaret gerçekleştirildi. Asurilerin yaşadığı Kösreli köyünü ziyaret eden kafile burada bol bol fotoğraf çekerek köyü içerisinde dolaştı.

Dede ve babalarının yaşadığı eski evleri inceleyen kafile ardından Cudi Dağı'nda bulunan Aksu köyüne geçti. Burada da fotoğraf çekimini sürdüren kafile bir süre manzaranın tadını çıkardıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Kösreli köyü muhtarı İliş Beğtaş, "Devletimizden, Türkiye Cumhuriyetinden biz çok memnunuz. Bir muhtar olarak her tarafa başvurduk. Köye dönüş kapsamında bize elektrik su, yol Kiliselerimizi her şeyimizi devlet karşıladı. Bizde çok memnun olduk. Bizim büyüklerimiz, valimiz, kaymakamlarımız, komutanlarımız her zaman bizim ziyaretimize taziyemize geliyorlar. Herkesten çok memnunuz, sevindik. Bu kadar gençlerimiz Almanya'dan Hollanda'dan, Fransa'dan Marsilya'dan Belçika'dan her yerden gelmişler. Buna çok sevindim. Birde gençlerimize sesleniyorum. Hiçbir zaman kendi toprağından, kendi devletinizden vazgeçmeyin, her zaman gidin gelin, yeriniz bizim başımızda yeri vardır. Herkesi davet ediyorum" dedi. Erasmus projesi kapsamında Belçika'dan babasının yaşadığı topraklara geldiğini söyleyen Veysi Oğuz, "Çok duygulandım. Çok güzel burası. Şimdi görüyoruz nasıl yaşıyordular nasıl oluyordu. Bize söylüyorlardı ama kafamızda böyle görmüyorduk. Çok güzel bir yer" diyerek duygularını ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’dan gelip doğdukları toprakları ilk kez gördüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA