Avrupa’dan gelip doğdukları toprakları ilk kez gördüler

Kösreli köyü muhtarı İliş Beğtaş, "Devletimizden, Türkiye Cumhuriyetinden biz çok memnunuz. Bir muhtar olarak her tarafa başvurduk. Köye dönüş kapsamında bize elektrik su, yol Kiliselerimizi her şeyimizi devlet karşıladı. Bizde çok memnun olduk. Bizim büyüklerimiz, valimiz, kaymakamlarımız, komutanlarımız her zaman bizim ziyaretimize taziyemize geliyorlar. Herkesten çok memnunuz, sevindik. Bu kadar gençlerimiz Almanya'dan Hollanda'dan, Fransa'dan Marsilya'dan Belçika'dan her yerden gelmişler. Buna çok sevindim. Birde gençlerimize sesleniyorum. Hiçbir zaman kendi toprağından, kendi devletinizden vazgeçmeyin, her zaman gidin gelin, yeriniz bizim başımızda yeri vardır. Herkesi davet ediyorum" dedi. Erasmus projesi kapsamında Belçika'dan babasının yaşadığı topraklara geldiğini söyleyen Veysi Oğuz, "Çok duygulandım. Çok güzel burası. Şimdi görüyoruz nasıl yaşıyordular nasıl oluyordu. Bize söylüyorlardı ama kafamızda böyle görmüyorduk. Çok güzel bir yer" diyerek duygularını ifade etti.