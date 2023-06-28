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Giriş Tarihi: 28.6.2023 13:01 Son Güncelleme: 28.6.2023 13:17

Avrupalı Türkler, Afrikalı Çocukları Bayramda sevindirdi

Merkezi Avrupa'da olan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu gönüllüleri Kurban Bayramı öncesinde geldikleri Tanzanya'da hayırseverlerin desteğiyle yetimlerin yüzünü güldürdü.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Avrupalı Türkler, Afrikalı Çocukları Bayramda sevindirdi

Afrikalı çocukların yüzünü güldürmek için yola çıkan Türk İnsani Yardım Kuruluşları farklı ülkelerde düzenledikleri organizasyonlarla yetim ve kimsesiz çocukların bayram coşkusuna ortak oluyor. Uluslararası bir hayır kuruluşu olarak faaliyet gösteren Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş'ın da katıldığı organizasyon kapsamında yardım gönüllüleri Tanzanya'nın Darusselam bölgesindeki yetimhanede eğitim gören öğrencilere giyim, kırtasiye ve ailelerine kuru gıda yardımında bulundu.

AFRİKALI ÇOCUKLARA ÖZEL ÖNEM

Chanika bölgesinde yer alan 60 kişilik Chanika Yetimhanesi Müdürü Abdulaziz İddi'den bilgi alan Ataş, sahipsiz ve kimsesiz çocukların Afrika'da ayrı bir mağduriyet yaşadıklarını dikkat çekti.

Kurban Bayramı'nın Tanzanya'da Türkiye'den bir gün sonra kutlanmaya başlandığını hatırlatan Ataş, "Kurban 2023" programı dahilinde Afrika'nın Tanzanya ülkesinde olduklarını belirterek, burada bayram öncesi yetim çocukların giysi ve kırtasiye ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Yetim çocukları kendi elleriyle giydiren Ataş, yetimleri giydirme projesinde destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Bu giysilerin temin edilmesine Avrupa'dan ve Türkiye'den katkı sunan tüm hayırseverlere teşekkür eden Ataş, "Yetim ve kimsesiz çocukların Afrika'daki mağduriyeti daha da büyük. Kardeşlerimizden buraya destek olmalarını bekliyoruz. Binlerce kilometre uzaktaki bağışçılarımız bağışlamış olduğu giyim yardımları ile bayram öncesi buradaki yetimleri sevindirdiler. Allah kendilerinden razı olsun." dedi.

GIDA YARDIMI

Kurban'ın, dünyanın birçok bölgesinde bulunan ihtiyaç sahibi mazlum ve fakir insanları hatırlamaya bir vesile olduğunu dikkat çeken Ataş, "Burada olmamızla, onları yalnız bırakmadığımızı, Avrupa'daki ve Türkiye'deki kardeşlerinin her zaman yanlarında olacağının da bir hatırlatmasıdır" diye konuştu.

Program sonrasında, yetim ailelere gıda yardımı da yapıldı.

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Avrupalı Türkler, Afrikalı Çocukları Bayramda sevindirdi
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