Avrupa’nın en büyük mikrobiyoloji kongresi

Bu yıl 32'ncisi düzenlenen ECCMID, sözlü oturumların yanı sıra eğitim atölyeleri, açık forumlar, uzmanlarla tanışma oturumları ve çeşitli bilimsel sempozyumları içeren kapsamlı bir bilimsel programdan oluştu. Covid-i9 pandemisine geniş çapta yer verilen kongrede, klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları alanında birçok farklı konu irdelendi. ECCMID Kongresi'nde solunum yolu enfeksiyonları, yoğun bakım ünitelerinde görülen gram-negatif enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları ve anti-fungal ajanlar, paraziter enfeksiyonlarda ufuk açan gelişmeler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, mikrobiyom, moleküler tiplendirme ve genom analizleri, biyofilm, antimikrobiyal direnç, aşılar ve yeni antibiyotiklerdeki son gelişmeler paylaşıldı.

YDÜ Hastanesi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlusu da olan Doç. Dr. Buket Baddal, yapay zeka uygulamalarının son yıllarda klinik mikrobiyoloji alanında uygulanmaya başlandığını ve mikrobiyoloji testlerinin analizlerini otomasyon ile hızlandırarak iş yükünü azaltabileceğini belirtti. Pandemi sürecinde laboratuvarda günlük binlerce klinik örnekte PCR testi çalışıldığını hatırlatan Doç. Dr. Baddal, Covid-19 PCR tanı testleri için geliştirdikleri yapay zeka destekli algoritmaların, tanısı RT-qPCR'a dayanan tüm viral ve bakteriyel patojenlerin belirlenmesi için de kullanılabileceğinin altını çizdi.