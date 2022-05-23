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Giriş Tarihi: 23.5.2022 11:54 Son Güncelleme: 23.5.2022 12:13

Avrupa’nın en büyük mikrobiyoloji kongresi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Avrupa’nın en büyük mikrobiyoloji kongresi

Portekiz'in başkenti Lizbon’da düzenlenen Avrupa’nın en büyük mikrobiyoloji kongresi olan European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID) birçok ülkeden 14 bin katılımcıyı bir araya getirdi. Kongreye davetli olarak katılan Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarından Doç. Dr. Buket Baddal, “Kovid-19 Tanısı: Yeni ve En Yeniler” oturumunda; “Covid-19 Gerçek-Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) Tanısında Yapay Zeka Kullanımı” başlıklı konuşması ile katıldı. Doç. Dr. Buket Baddal’ın konuşması mikrobiyoloji camiası tarafından büyük ilgi gördü.

Bu yıl 32'ncisi düzenlenen ECCMID, sözlü oturumların yanı sıra eğitim atölyeleri, açık forumlar, uzmanlarla tanışma oturumları ve çeşitli bilimsel sempozyumları içeren kapsamlı bir bilimsel programdan oluştu. Covid-i9 pandemisine geniş çapta yer verilen kongrede, klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları alanında birçok farklı konu irdelendi. ECCMID Kongresi'nde solunum yolu enfeksiyonları, yoğun bakım ünitelerinde görülen gram-negatif enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları ve anti-fungal ajanlar, paraziter enfeksiyonlarda ufuk açan gelişmeler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, mikrobiyom, moleküler tiplendirme ve genom analizleri, biyofilm, antimikrobiyal direnç, aşılar ve yeni antibiyotiklerdeki son gelişmeler paylaşıldı.

YDÜ Hastanesi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlusu da olan Doç. Dr. Buket Baddal, yapay zeka uygulamalarının son yıllarda klinik mikrobiyoloji alanında uygulanmaya başlandığını ve mikrobiyoloji testlerinin analizlerini otomasyon ile hızlandırarak iş yükünü azaltabileceğini belirtti. Pandemi sürecinde laboratuvarda günlük binlerce klinik örnekte PCR testi çalışıldığını hatırlatan Doç. Dr. Baddal, Covid-19 PCR tanı testleri için geliştirdikleri yapay zeka destekli algoritmaların, tanısı RT-qPCR'a dayanan tüm viral ve bakteriyel patojenlerin belirlenmesi için de kullanılabileceğinin altını çizdi.

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Avrupa’nın en büyük mikrobiyoloji kongresi
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