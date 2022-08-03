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Giriş Tarihi: 3.8.2022

Avrupa’nın son pandası 6 milyon yıl önce Bulgaristan’da yaşadı

Avrupa’nın son pandası 6 milyon yıl önce Bulgaristan’da yaşadı
Bulgarıstan'da yapılan bir çalısma Avrupa'daki son pandalara dair önemli verileri ortaya çıkardı. Uzmanlar, Bulgaristan Ulusal Doga Tarihi Müzesi'nde yer alan verileri inceledi. Independent'ın haberine göre arastırmacılar, yaklasık 40 yıldır depoda tutulan disleri inceledi. Incelemelerin sonucunda fosillerin daha önce hiç görülmemis, Avrupalı bir panda türüne ait oldugu kesfedildi. Modern dev pandaların yakın akrabası oldugu tespit edilen yeni tür, kıtada yaklasık 6 milyon yıl önce yasadı ve muhtemelen Avrupa'nın son pandasıydı. DIŞ HABERLER

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Avrupa’nın son pandası 6 milyon yıl önce Bulgaristan’da yaşadı
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