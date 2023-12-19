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Giriş Tarihi: 20.12.2023

Avrupa’nın uyuşturucu baronu Alanya’da yakalandı

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Polonyalı uyuşturucu baronu Homas Josef Konrad’ın Alanya’da yaşadığı tespit edildi. Uyuşturucu baronu gece yarısı özel harekât ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Avrupa’nın uyuşturucu baronu Alanya’da yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Kafes-21 operasyonunda 2'si kırmızı bülten, biri difüzyon mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı yakalandı.
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Polonyalı uyuşturucu baronu Homas Josef Konrad, Fas'tan İtalya ve İspanya'ya götürdüğü yüklü miktardaki uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşıydı. Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle birlikte kaldığı lüks evde özel harekât ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Kırmızı bültenle aranan diğer elebaşı ise Çin'de 'dolandırıcılık ve yasadışı örgüt faaliyetleri' suçlarından aranan Jinking Peng, İstanbul Fatih'te yakalandı.



Hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verilen ancak kırmızı bülten çıkana kadar diğer ülkelerin Interpollerine çekilen mesaj olan difüzyon mesajıyla aranan Daniel Alexander Muller ise Almanya'da bir ton kokainin ele geçirilmesi operasyonunun firari şüphelisi olarak aranıyordu. Organize suç örgütü elebaşı Muller de İstanbul'da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bültenle aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

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Avrupa’nın uyuşturucu baronu Alanya’da yakalandı
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